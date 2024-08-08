Зебзеева Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зебзеева Анастасия Викторовна
Отец ребёнка: Зебзеев Виктор Фомич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зебзеев Дмитрий Викторович
Отец ребёнка: Зебзеев Виктор Фомич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зебзеев Анатолий Викторович
Отец ребёнка: Зебзеев Виктор Фомич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зебзеев Валерий Викторович
Отец ребёнка: Зебзеев Виктор Фомич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зебзеев Алексей Викторович
Отец ребёнка: Зебзеев Виктор Фомич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зебзеев Виктор Фомич