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Босич Иван Мартынович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1747

Дата смерти

14.08.1811

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: Босич Мартин Иванович

Мать: Босич Агафья Ивановна

Рождение ребёнка
1767

Сын: Босич Андрей Иванович

Мать ребёнка: Босич Домника Максимовна

Рождение ребёнка
1770

Сын: Босич Федор Иванович

Мать ребёнка: Босич Домника Максимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Босич Домника Максимовна

Смерть
14.08.1811
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