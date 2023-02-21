Босич Иван Мартынович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1747
Дата смерти14.08.1811
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: Босич Мартин Иванович
Мать: Босич Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
1767
Мать ребёнка: Босич Домника Максимовна
Рождение ребёнка
1770
Сын: Босич Федор Иванович
Мать ребёнка: Босич Домника Максимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Босич Домника Максимовна
Смерть
14.08.1811