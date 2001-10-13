Осокина (Грабко) Евгения Филимоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осокина (Грабко) Евгения Филимоновна

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Место рождения

Россия Кубанская обл Темрюкский отд.,ККВ ст.Ново-Величковская

Дата рождения

25.12.1912

Дата смерти

13.10.2001

Пол

Женский

Отец

Около 1880 г.р.

Мать

Около 1880 г.р.

Муж

Около 1910 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1912

Отец: Грабко Филимон Петрович

Мать: Грабко Мария Денисовна

Россия Кубанская обл Темрюкский отд.,ККВ ст.Ново-Величковская
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осокин Максим Евлампиевич

Смерть
13.10.2001
Россия г.Краснодар
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