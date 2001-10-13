Осокина (Грабко) Евгения Филимоновна
Место рожденияРоссия Кубанская обл Темрюкский отд.,ККВ ст.Ново-Величковская
Дата рождения25.12.1912
Дата смерти13.10.2001
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1912
Отец: Грабко Филимон Петрович
Мать: Грабко Мария Денисовна
Россия Кубанская обл Темрюкский отд.,ККВ ст.Ново-Величковская
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.10.2001
Россия г.Краснодар