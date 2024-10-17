Лукилиан Филиппов
Место рождения
Дата рождения30.05.1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1820
Отец: Филипп Потапов
Мать: Евдакия Евстигнеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Степанида Степанова
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Василиса Лукьянова
Мать ребёнка: Степанида Степанова
Рождение ребёнка
14.10.1850
Сын: Дмитрий Лукьянов
Мать ребёнка: Степанида Степанова
Рождение ребёнка
05.01.1855
Сын: Иван Лукьянов
Мать ребёнка: Степанида Степанова
Рождение ребёнка
01.08.1857
Дочь: Василиса Лукьянова
Мать ребёнка: Степанида Степанова
Рождение ребёнка
27.09.1859
Сын: Андрей Лукьянов
Мать ребёнка: Степанида Степанова
Смерть
Неизвестно