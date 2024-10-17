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Лукилиан Филиппов

Место рождения

Колесни, Михайловская волость, Гжатский уезд

Дата рождения

30.05.1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1820

Отец: Филипп Потапов

Мать: Евдакия Евстигнеева

Колесни, Михайловская волость, Гжатский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Степанида Степанова

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Василиса Лукьянова

Мать ребёнка: Степанида Степанова

Рождение ребёнка
14.10.1850

Сын: Дмитрий Лукьянов

Мать ребёнка: Степанида Степанова

Колесники, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.01.1855

Сын: Иван Лукьянов

Мать ребёнка: Степанида Степанова

Колесники, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.08.1857

Дочь: Василиса Лукьянова

Мать ребёнка: Степанида Степанова

Колесни, Михайловская волость, Гжатский уезд
Рождение ребёнка
27.09.1859

Сын: Андрей Лукьянов

Мать ребёнка: Степанида Степанова

Колесни, Михайловская волость, Гжатский уезд
Смерть
Неизвестно

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