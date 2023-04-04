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Банк Борис Эммануилович
Банк Борис Эммануилович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Банк Эммануил Борисович
1839 г.р.
Мать
Банк (Левинсон-Лессинг) Алиса (Иосифовна, Юльевна?)
1849 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Банк Эммануил Борисович
Мать:
Банк Алиса (Иосифовна, Юльевна?)
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