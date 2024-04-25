Мурзина Ирина Семенова 1755 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мурзина Ирина Семенова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1762 г.р.

Дети

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мурзин Максим Петров

Рождение ребёнка
1782

Сын: Мурзин Алексей Максимов

Отец ребёнка: Мурзин Максим Петров

Рождение ребёнка
1784

Дочь: (Мурзина) Степанида Максимова

Отец ребёнка: Мурзин Максим Петров

Смерть
Неизвестно

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