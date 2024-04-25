Мурзина Ирина Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1755
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мурзин Максим Петров
Рождение ребёнка
1782
Отец ребёнка: Мурзин Максим Петров
Рождение ребёнка
1784
Дочь: (Мурзина) Степанида Максимова
Отец ребёнка: Мурзин Максим Петров
Смерть
Неизвестно