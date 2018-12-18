Ягнён (Ягнён) Елена
Место рожденияСевастополь
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти18.12.2018
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ягнён Владимир
Мать: Ягнён Евдокия Петровна
Севастополь
Рождение ребёнка
26.09.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гапонов Владимир Николаевич
Севастополь
Смерть
18.12.2018
Севастополь
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно
Севастополь