Ягнён (Ягнён) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯгнён (Ягнён) Елена

Ягнён (Ягнён) Елена

Место рождения

Севастополь

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

18.12.2018

Пол

Женский

Отец

Мать

1940 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ягнён Владимир

Мать: Ягнён Евдокия Петровна

Севастополь
Рождение ребёнка
26.09.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гапонов Владимир Николаевич

Севастополь
Смерть
18.12.2018
Севастополь
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно
Севастополь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close