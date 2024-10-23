Викина Татьяна Петровна 1952 — найти родственников по фамилии на Familio
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Викина Татьяна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1952

Пол

Женский

Добавил:

ТЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1952

Отец: Викин Петр Герасимович

Мать: Рыбина Антонида Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тихановская Светлана Николаевна

Отец ребёнка: Тихановский Николай Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тихановский Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: Тихановский Николай Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь Тихановская

Отец ребёнка: Тихановский Николай Сергеевич

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