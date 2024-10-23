Викина Татьяна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1952
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1952
Отец: Викин Петр Герасимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тихановская Светлана Николаевна
Отец ребёнка: Тихановский Николай Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тихановский Дмитрий Николаевич
Отец ребёнка: Тихановский Николай Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь Тихановская
Отец ребёнка: Тихановский Николай Сергеевич