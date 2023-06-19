Клиндухова Татьяна Федоровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1909
Дата смертиОколо 1946
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1909
Рождение ребёнка
29.03.1935
Сын: Клиндухов Александр Акимович
Отец ребёнка: Клиндухов Аким Глебович
Севастополь, Украинская ССР
Рождение ребёнка
14.09.1937
Сын: Клиндухов Валентин Акимович
Отец ребёнка: Клиндухов Аким Глебович
Смерть
Около 1946
Ялта, Ялта, Республика Крым