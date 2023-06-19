Клиндухова Татьяна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКлиндухова Татьяна Федоровна

Клиндухова Татьяна Федоровна

Место рождения

Меньшиково, Хомутовский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

Около 1909

Дата смерти

Около 1946

Пол

Женский

Добавил:

ЛФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1909

Отец: Клиндухов Федор Глебович

Мать: Клиндухова Анна Ермолаевна

Меньшиково, Хомутовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
29.03.1935

Сын: Клиндухов Александр Акимович

Отец ребёнка: Клиндухов Аким Глебович

Севастополь, Украинская ССР
Рождение ребёнка
14.09.1937

Сын: Клиндухов Валентин Акимович

Отец ребёнка: Клиндухов Аким Глебович

Смерть
Около 1946
Ялта, Ялта, Республика Крым