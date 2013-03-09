Бурханов Евгений Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБурханов Евгений Андреевич

Бурханов Евгений Андреевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.03.2013

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1978 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.2013

Отец: не указан

Мать: Бурханова Надежда Александровна