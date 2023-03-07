Шишкина Марфа Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шишкина Марфа Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1825 г.р.

Дети

1846 г.р.
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Добавил:

Г
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Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Настасия Петровна

Отец ребёнка: Шишкин Петр Иванович

Рождение ребёнка
04.01.1850 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шишкин Петр Иванович

Лимоновская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1851

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шишкин Петр Иванович

Рождение ребёнка
25.02.1864 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шишкин Петр Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шишкин Петр Иванович

Место жительства
Неизвестно
Лимоновская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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