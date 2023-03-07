Шишкина Марфа Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Настасия Петровна
Отец ребёнка: Шишкин Петр Иванович
Рождение ребёнка
04.01.1850 ст.
Рождение ребёнка
1851
Рождение ребёнка
25.02.1864 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шишкин Петр Иванович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно