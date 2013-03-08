Лебедева (Лоцманова) Людмила Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лебедева (Лоцманова) Людмила Ивановна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

06.09.1937

Дата смерти

08.03.2013

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1937

Отец: Лоцманов Иван Васильевич

Мать: Лоцманова Екатерина

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
15.07.1961

Дочь: Лебедева Елена Николаевна

Отец ребёнка: Лебедев Николай Павлович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
15.03.1965

Сын: Лебедев Павел Николаевич

Отец ребёнка: Лебедев Николай Павлович

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
08.03.2013
Москва, город федерального значения Москва
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