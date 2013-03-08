Лебедева (Лоцманова) Людмила Ивановна
Место рождения
Дата рождения06.09.1937
Дата смерти08.03.2013
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1937
Отец: Лоцманов Иван Васильевич
Мать: Лоцманова Екатерина
Рождение ребёнка
15.07.1961
Дочь: Лебедева Елена Николаевна
Отец ребёнка: Лебедев Николай Павлович
Рождение ребёнка
15.03.1965
Отец ребёнка: Лебедев Николай Павлович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
08.03.2013