Комаров Трифон
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Комарова Кристина Трифоновна
Мать ребёнка: Комарова Аграфена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Комарова Пелагея Трифоновна
Мать ребёнка: Комарова Аграфена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Комарова Агриппина Трифоновна
Мать ребёнка: Комарова Аграфена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Комарова Марфа Трифоновна
Мать ребёнка: Комарова Аграфена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Комарова Аграфена
Смерть
Неизвестно
Малые Борки, Калининский муниципальный район, Тверская область