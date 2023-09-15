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Комаров Трифон

Место рождения

Малые Борки, Тербунский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Малые Борки, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Комарова Кристина Трифоновна

Мать ребёнка: Комарова Аграфена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Комарова Пелагея Трифоновна

Мать ребёнка: Комарова Аграфена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Комарова Агриппина Трифоновна

Мать ребёнка: Комарова Аграфена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Комарова Марфа Трифоновна

Мать ребёнка: Комарова Аграфена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Комаров Семен Трифонович

Мать ребёнка: Комарова Аграфена

Малые Борки, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
Малые Борки, Калининский муниципальный район, Тверская область
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