Щекин Сергей Карпович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щекин Сергей Карпович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1885 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1868 г.р.

Мать

Вычислено 1863 г.р.

Жена

Вычислено 1884 г.р.

Дети

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Место
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Рождение
Вычислено 1885 ст.

Отец: Щекин Карп Михайлович

Мать: Щекина Анна Петровна

Рождение ребёнка
30.04.1915 ст.

Сын: Щекин Алексей Сергеевич

Мать ребёнка: Щекина Анна Евгеньевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щекина Анна Евгеньевна

Работа или профессия
Неизвестно
телеграфист
Место жительства
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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