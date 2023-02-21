Щекин Сергей Карпович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1885 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1885 ст.
Отец: Щекин Карп Михайлович
Мать: Щекина Анна Петровна
Рождение ребёнка
30.04.1915 ст.
Мать ребёнка: Щекина Анна Евгеньевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Щекина Анна Евгеньевна
Работа или профессия
Неизвестно
телеграфист
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно