(Емельяненко (Шолух)) Анна Филиппова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Емельяненко (Шолух)) Анна Филиппова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.01.1906

Дочь: Татьяна Андреевна

Отец ребёнка: Емельяненко Андрей Петрович

Рождение ребёнка
1919

Сын: Емельяненко Павел Андреевич

Отец ребёнка: Емельяненко Андрей Петрович

Челбасская, Каневской муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
24.03.1921

Сын: Емельяненко Григорий Андреевич

Отец ребёнка: Емельяненко Андрей Петрович

Челбасская, Каневской муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Раиса Андреевна

Отец ребёнка: Емельяненко Андрей Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Андреевна

Отец ребёнка: Емельяненко Андрей Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дарья Андреевна

Отец ребёнка: Емельяненко Андрей Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Андреевна

Отец ребёнка: Емельяненко Андрей Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Андреевна

Отец ребёнка: Емельяненко Андрей Петрович

Смерть
Неизвестно
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