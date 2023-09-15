(Емельяненко (Шолух)) Анна Филиппова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.01.1906
Дочь: Татьяна Андреевна
Отец ребёнка: Емельяненко Андрей Петрович
Рождение ребёнка
1919
Сын: Емельяненко Павел Андреевич
Отец ребёнка: Емельяненко Андрей Петрович
Рождение ребёнка
24.03.1921
Сын: Емельяненко Григорий Андреевич
Отец ребёнка: Емельяненко Андрей Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Раиса Андреевна
Отец ребёнка: Емельяненко Андрей Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Андреевна
Отец ребёнка: Емельяненко Андрей Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дарья Андреевна
Отец ребёнка: Емельяненко Андрей Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Андреевна
Отец ребёнка: Емельяненко Андрей Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Андреевна
Отец ребёнка: Емельяненко Андрей Петрович
Смерть
Неизвестно