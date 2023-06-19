Карпов Василий Максимович
Место рождения
Дата рождения1890
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Карпов Максим Петрович
Мать: Карпова Александра
В 1890 году это было село Бобровское Малышевской волости Барнаульского уезда Томской губернии
Бракосочетание
1907
Жена: Карпова Ефросинья
Беловск, Сентелекская волость, Бийский уезд, Томская губерния
Рождение ребёнка
1908
Мать ребёнка: Карпова Ефросинья
Беловск, Сентелекская волость, Бийский уезд, Томская губерния
Пропал без вести (военное)
28.07.1915 ст.
дер. Взбежница, Польша
Пропал без вести в ПМВ. У дер. Взбежница в Польше. РГВИА Фонд 16196, опись 1, дело 787 Именные списки потерь солдат 36 Сибирского стрелкового полка Документ №246633, Список воинских чинов 36 Сибирск... Показать все