Хима Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хима Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

До 1858

Пол

Женский

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1828

Сын: Мартынович Ефим Васильевич

Отец ребёнка: Мартынович Василий Иосифович

Черноградь, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Улита Васильевна

Отец ребёнка: Мартынович Василий Иосифович

Черноградь, Червенский район, Минская область
Место жительства
1834
Черноградь, Червенский район, Минская область
дом №9
Рождение ребёнка
29.03.1835

Сын: Мартынович Марк Васильевич

Отец ребёнка: Мартынович Василий Иосифович

Черноградь, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
24.04.1842

Сын: Мартынович Савва Васильевич

Отец ребёнка: Мартынович Василий Иосифович

Черноградь, Червенский район, Минская область
Место жительства
1850
Черноградь, Червенский район, Минская область
дом №9
Смерть
До 1858