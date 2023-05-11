Хима Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиДо 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1828
Сын: Мартынович Ефим Васильевич
Отец ребёнка: Мартынович Василий Иосифович
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Улита Васильевна
Отец ребёнка: Мартынович Василий Иосифович
Место жительства
1834
дом №9
Рождение ребёнка
29.03.1835
Сын: Мартынович Марк Васильевич
Отец ребёнка: Мартынович Василий Иосифович
Рождение ребёнка
24.04.1842
Сын: Мартынович Савва Васильевич
Отец ребёнка: Мартынович Василий Иосифович
Место жительства
1850
дом №9
Смерть
До 1858