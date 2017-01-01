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Ермоленко Андрей Сергеевич

Место рождения

Новоказарино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

26.11.1940

Дата смерти

?.01.2017

Пол

Мужской

Отец

1911 г.р.

Мать

1911 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1940

Отец: Ермоленко Сергей Архипович

Мать: Ермоленко Анна Афанасьевна

Новоказарино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Рождественка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
?.01.2017
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