Ермоленко Андрей Сергеевич
Место рождения
Дата рождения26.11.1940
Дата смерти?.01.2017
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1940
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Рождественка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
?.01.2017