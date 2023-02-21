Лобарева Александра Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1910 ст.
Дочь: Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Лобарев Дмитрий Яковлевич
Рождение ребёнка
10.02.1914 ст.
Дочь: Антонина Дмитриевна
Отец ребёнка: Лобарев Дмитрий Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антонина Дмитриевна
Отец ребёнка: Лобарев Дмитрий Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно