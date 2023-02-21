Лобарева Александра Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лобарева Александра Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1910 ст.

Дочь: Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Лобарев Дмитрий Яковлевич

Серафимовское, Сивинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
10.02.1914 ст.

Дочь: Антонина Дмитриевна

Отец ребёнка: Лобарев Дмитрий Яковлевич

Серафимовское, Сивинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антонина Дмитриевна

Отец ребёнка: Лобарев Дмитрий Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лобарев Дмитрий Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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