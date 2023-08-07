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Громова Прасковья Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
29.04.1879

Муж: Громов Ефим Якимович

Рождение ребёнка
21.04.1887

Дочь: Александра Ефимовна

Отец ребёнка: Громов Ефим Якимович

Рождение ребёнка
11.03.1889

Дочь: Марфа Ефимовна

Отец ребёнка: Громов Ефим Якимович

Рождение ребёнка
01.07.1890

Сын: Громов Андрей Ефимович

Отец ребёнка: Громов Ефим Якимович

Рождение ребёнка
15.09.1893

Дочь: Надежда Ефимовна

Отец ребёнка: Громов Ефим Якимович

Рождение ребёнка
16.10.1896

Сын: Громов Яков Ефимович

Отец ребёнка: Громов Ефим Якимович

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно