Громова Прасковья Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
29.04.1879
Муж: Громов Ефим Якимович
Рождение ребёнка
21.04.1887
Дочь: Александра Ефимовна
Отец ребёнка: Громов Ефим Якимович
Рождение ребёнка
11.03.1889
Дочь: Марфа Ефимовна
Отец ребёнка: Громов Ефим Якимович
Рождение ребёнка
01.07.1890
Отец ребёнка: Громов Ефим Якимович
Рождение ребёнка
15.09.1893
Дочь: Надежда Ефимовна
Отец ребёнка: Громов Ефим Якимович
Рождение ребёнка
16.10.1896
Сын: Громов Яков Ефимович
Отец ребёнка: Громов Ефим Якимович
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно