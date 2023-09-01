Ефимова Таисия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕфимова Таисия Александровна

Ефимова Таисия Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.07.1947

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.03.1972

Дочь: Ефимова Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Ефимов Иван Михайлович

Рождение ребёнка
28.03.1972

Дочь: Ефимова Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Ефимов Иван Михайлович

Рождение ребёнка
28.03.1972

Дочь: Нестерова Марина Ивановна

Отец ребёнка: Ефимов Иван Михайлович

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