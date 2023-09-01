Ефимова Таисия Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.07.1947
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1947
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.03.1972
Дочь: Ефимова Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Ефимов Иван Михайлович
Рождение ребёнка
28.03.1972
Дочь: Ефимова Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Ефимов Иван Михайлович
Рождение ребёнка
28.03.1972
Дочь: Нестерова Марина Ивановна
Отец ребёнка: Ефимов Иван Михайлович