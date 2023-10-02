Неверова (Павлова) Тамара Валентиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНеверова (Павлова) Тамара Валентиновна

Неверова (Павлова) Тамара Валентиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.04.1949

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1954 г.р.
Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
1978 г.р.

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1949

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
14.04.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
06.08.1978

Дочь: Котлярова Ольга Сергеевна

Отец ребёнка: Неверов Сергей Николаевич

Алтайский край, г. Барнаул
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Неверов Сергей Николаевич

Алтайский край, г. Барнаул
Место жительства
Неизвестно
г. Барнаул
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close