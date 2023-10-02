Неверова (Павлова) Тамара Валентиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.04.1949
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1949
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.04.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.08.1978
Дочь: Котлярова Ольга Сергеевна
Отец ребёнка: Неверов Сергей Николаевич
Алтайский край, г. Барнаул
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Алтайский край, г. Барнаул
Место жительства
Неизвестно
г. Барнаул