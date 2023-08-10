Симонов Тимофей Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Симонов Павел Никитич
Мать: Симонова Екатерина
Рождение ребёнка
03.07.1953
Дочь: Ивашова Галина
Мать ребёнка: Симонова Ефросинья Андреевна
Манзя, Богучанский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Симонов Симонов Владимир Тимофеевич
Мать ребёнка: Симонова Ефросинья Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Симонов Иннокентий Тимофеевич
Мать ребёнка: Симонова Ефросинья Андреевна
Смерть
Неизвестно