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Симонов Тимофей Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Симонов Павел Никитич

Мать: Симонова Екатерина

Рождение ребёнка
03.07.1953

Дочь: Ивашова Галина

Мать ребёнка: Симонова Ефросинья Андреевна

Манзя, Богучанский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Симонов Симонов Владимир Тимофеевич

Мать ребёнка: Симонова Ефросинья Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Симонов Иннокентий Тимофеевич

Мать ребёнка: Симонова Ефросинья Андреевна

Смерть
Неизвестно