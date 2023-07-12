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Валерий
Валерий
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
(Лемцегова) Евдокия Филимоновна
Дети
Не указаны
Добавил:
МЕ
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать:
Евдокия Филимоновна
Смерть
Неизвестно
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