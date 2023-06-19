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Черменина (Иванова) Мария Григорьевна
Черменина (Иванова) Мария Григорьевна
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Место рождения
Довольное
, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Дата рождения
05.11.1989
Пол
Женский
Отец
Иванов Григорий Николаевич
1961 г.р.
Мать
Иванова Надежда Васильевна
1964 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КИ
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Биография
Биография
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Место
Комментарий
Рождение
05.11.1989
Отец:
Иванов Григорий Николаевич
Мать:
Иванова Надежда Васильевна
Довольное
, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
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