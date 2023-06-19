Черменина (Иванова) Мария Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черменина (Иванова) Мария Григорьевна

Место рождения

Довольное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

05.11.1989

Пол

Женский

Добавил:

КИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1989

Отец: Иванов Григорий Николаевич

Мать: Иванова Надежда Васильевна

Довольное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область