Долгий Андрей Федорович
Место рождениямест .Яблунево Яблуневской вол.,Лубенского уезда Полтавской губ. Россия
Дата рождения1854
Дата смерти06.04.1897
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1854
ГАРК . Ф - 27-16-41, ревизская сказка 1858г., мест .Яблунево Яблуневской вол.,Лубенского уезда Полтавской губ. Россия
Рождение ребёнка
Около 1873
Мать ребёнка: Долгая Агриппина Якимовна
Бракосочетание
До 1874
Рождение ребёнка
Около 1874
Дочь: (Долгая) Агафия Андреевна
Мать ребёнка: Долгая Агриппина Якимовна
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Курочка (Долгая) Матрена Андреевна
Мать ребёнка: Долгая Агриппина Якимовна
Рождение ребёнка
1883
Сын: Долгий Александр Андреевич
Мать ребёнка: Долгая Агриппина Якимовна
Рождение ребёнка
02.12.1884
Сын: Долгий Афанасий Андреевич
Мать ребёнка: Долгая Агриппина Якимовна
Рождение ребёнка
13.03.1887
Мать ребёнка: Долгая Агриппина Якимовна
Рождение ребёнка
1890
Дочь: (Долгая) Евфросиния Андреевна
Мать ребёнка: Долгая Агриппина Якимовна
Рождение ребёнка
11.07.1892
Дочь: Дудка (Долгая) Улитта Андреевна
Мать ребёнка: Долгая Агриппина Якимовна
Смерть
06.04.1897
Рождение ребёнка
1907
Сын: Долгий Александр Андреевич
Мать ребёнка: Долгая Агриппина Якимовна