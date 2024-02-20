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Долгий Андрей Федорович

Место рождения

мест .Яблунево Яблуневской вол.,Лубенского уезда Полтавской губ. Россия

Дата рождения

1854

Дата смерти

06.04.1897

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Долгий / Довгий / Федор Иванович

Мать: Долгая Мелания Зиновьевна

ГАРК . Ф - 27-16-41, ревизская сказка 1858г., мест .Яблунево Яблуневской вол.,Лубенского уезда Полтавской губ. Россия
Рождение ребёнка
Около 1873

Сын: Долгий Степан Андреевич

Мать ребёнка: Долгая Агриппина Якимовна

Бракосочетание
До 1874

Жена: Долгая Агриппина Якимовна

Рождение ребёнка
Около 1874

Дочь: (Долгая) Агафия Андреевна

Мать ребёнка: Долгая Агриппина Якимовна

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Курочка (Долгая) Матрена Андреевна

Мать ребёнка: Долгая Агриппина Якимовна

Рождение ребёнка
1883

Сын: Долгий Александр Андреевич

Мать ребёнка: Долгая Агриппина Якимовна

Рождение ребёнка
02.12.1884

Сын: Долгий Афанасий Андреевич

Мать ребёнка: Долгая Агриппина Якимовна

Рождение ребёнка
13.03.1887

Сын: Долгий Никифор Андреевич

Мать ребёнка: Долгая Агриппина Якимовна

Рождение ребёнка
1890

Дочь: (Долгая) Евфросиния Андреевна

Мать ребёнка: Долгая Агриппина Якимовна

Рождение ребёнка
11.07.1892

Дочь: Дудка (Долгая) Улитта Андреевна

Мать ребёнка: Долгая Агриппина Якимовна

Смерть
06.04.1897
Рождение ребёнка
1907

Сын: Долгий Александр Андреевич

Мать ребёнка: Долгая Агриппина Якимовна

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