Столярова Антонина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Столярова Антонина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.04.1916 ст.

Сын: Столяров Константин Прокопьевич

Отец ребёнка: Столяров Прокопий Александрович

Запись о рождении сделана в метрической книге церкви города Борисоглебска Тамбовской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Столяров Прокопий Александрович

Смерть
Неизвестно
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