Лучникова (Репина) Галина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.04.1908
Дата смерти14.12.1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1908
Бракосочетание
27.01.1928
Рождение ребёнка
10.12.1928
Дочь: Эмилия Сергеевна
Отец ребёнка: Лучников Сергей Павлович
Рождение ребёнка
23.08.1931
Сын: Лучников Владимир Сергеевич
Отец ребёнка: Лучников Сергей Павлович
Рождение ребёнка
18.07.1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лучников Сергей Павлович
Саратов, Саратовская область, Россия
Смерть
14.12.1994