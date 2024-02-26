Лучникова (Репина) Галина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛучникова (Репина) Галина Александровна

Лучникова (Репина) Галина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.04.1908

Дата смерти

14.12.1994

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1908

Отец: Репин Александр Поликарпович

Мать: Репина Любовь Михеевна

Бракосочетание
27.01.1928

Муж: Лучников Сергей Павлович

Рождение ребёнка
10.12.1928

Дочь: Эмилия Сергеевна

Отец ребёнка: Лучников Сергей Павлович

Рождение ребёнка
23.08.1931

Сын: Лучников Владимир Сергеевич

Отец ребёнка: Лучников Сергей Павлович

Рождение ребёнка
18.07.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лучников Сергей Павлович

Саратов, Саратовская область, Россия
Смерть
14.12.1994
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close