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Melart Johan Adolf

Место рождения

Jaakkima, Finland

Дата рождения

01.08.1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1739 г.р.

Мать

1751 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1789

Отец: Melart (melartopaeus) Karl Johan

Мать: Sara Christina

Jaakkima, Finland
Finland Church Census and Pre-Confirmation Books, 1657-1915
Место жительства
Между 1799 и 1825
Finland Church Census and Pre-Confirmation Books, 1657-1915
Смерть
Неизвестно
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