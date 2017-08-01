Melart Johan Adolf
Место рожденияJaakkima, Finland
Дата рождения01.08.1789
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1789
Отец: Melart (melartopaeus) Karl Johan
Мать: Sara Christina
Jaakkima, Finland
Finland Church Census and Pre-Confirmation Books, 1657-1915
Место жительства
Между 1799 и 1825
Finland Church Census and Pre-Confirmation Books, 1657-1915
Смерть
Неизвестно