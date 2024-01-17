Грищенко (Белуш) Людмила Викентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грищенко (Белуш) Людмила Викентьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.07.1983

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1983

Отец: Белуш Викентий Викентьевич

Мать: Белуш Лия Ивановна

Бракосочетание
20.11.2004

Муж: Грищенко Вадим Анатольевич

Рождение ребёнка
01.06.2005

Дочь: София Вадимовна

Отец ребёнка: Грищенко Вадим Анатольевич

Рождение ребёнка
24.04.2009

Сын: Грищенко Михаил Вадимович

Отец ребёнка: Грищенко Вадим Анатольевич

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