Грищенко (Белуш) Людмила Викентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.07.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1983
Отец: Белуш Викентий Викентьевич
Мать: Белуш Лия Ивановна
Бракосочетание
20.11.2004
Рождение ребёнка
01.06.2005
Дочь: София Вадимовна
Отец ребёнка: Грищенко Вадим Анатольевич
Рождение ребёнка
24.04.2009
Сын: Грищенко Михаил Вадимович
Отец ребёнка: Грищенко Вадим Анатольевич