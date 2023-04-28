Чуйков Александр Иванович
Место рождения
Дата рождения1907
Дата смерти09.04.1986
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.08.1938
Сын: Чуйков Виктор Александрович
Мать ребёнка: Чуйкова Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
10.11.1945
Сын: Чуйков Борис Александрович
Мать ребёнка: Чуйкова Прасковья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.04.1986