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Чуйков Александр Иванович

Место рождения

Холопово, Подольск, Московская область

Дата рождения

1907

Дата смерти

09.04.1986

Пол

Мужской

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Холопово, Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
03.08.1938

Сын: Чуйков Виктор Александрович

Мать ребёнка: Чуйкова Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
10.11.1945

Сын: Чуйков Борис Александрович

Мать ребёнка: Чуйкова Прасковья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чуйкова Прасковья Ивановна

Смерть
09.04.1986
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