Подугольников Иван Никитович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.01.1901 ст.
Дочь: Подугольникова Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Подугольникова Акилина Герасимовна
Запись о рождении сделана в метрической книге Покровской тюремной церкви города Борисоглебска.
Место жительства
С 1901 по 1905 ст.
Крутые Хутора, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
На 1901 год - крестьянин села Крутые Хутора Романовской волости Липецкого уезда Тамбовской губернии. На 1905 год - запасный ефрейтор, проживал там же.
Рождение ребёнка
01.05.1905 ст.
Дочь: Подугольникова Александра Ивановна
Мать ребёнка: Подугольникова Акилина Герасимовна
Запись о рождении сделана в метрической книге Покровской тюремной церкви города Борисоглебска.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно