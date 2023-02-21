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Подугольников Иван Никитович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.01.1901 ст.

Дочь: Подугольникова Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Подугольникова Акилина Герасимовна

Запись о рождении сделана в метрической книге Покровской тюремной церкви города Борисоглебска.
Место жительства
С 1901 по 1905 ст.
Крутые Хутора, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
На 1901 год - крестьянин села Крутые Хутора Романовской волости Липецкого уезда Тамбовской губернии. На 1905 год - запасный ефрейтор, проживал там же.
Рождение ребёнка
01.05.1905 ст.

Дочь: Подугольникова Александра Ивановна

Мать ребёнка: Подугольникова Акилина Герасимовна

Запись о рождении сделана в метрической книге Покровской тюремной церкви города Борисоглебска.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Подугольникова Акилина Герасимовна

Смерть
Неизвестно
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