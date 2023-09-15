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Федотов Владимир Петрович

Место рождения

Ялма, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

23.01.1933

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1903 г.р.

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1933

Отец: Федотов Пётр Филиппович

Мать: Федотова Анна Петровна

Ялма, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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