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Бабашвили (Жантиева) Азаучан

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Место рождения

Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания

Дата рождения

12.03.1926

Дата смерти

12.02.2012

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1926

Отец: Жантиев Урусби Иналдыкоевич

Мать: Жантиева Мария

Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания
Бракосочетание
1948

Муж: Бабашвили Отар Ильич

Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания
Рождение ребёнка
23.05.1955

Сын: Бабашвили Руслан

Отец ребёнка: Бабашвили Отар Ильич

Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чуданова Н

Отец ребёнка: Бабашвили Отар Ильич

Смерть
12.02.2012
Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания