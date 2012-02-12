Бабашвили (Жантиева) Азаучан
Место рождения
Дата рождения12.03.1926
Дата смерти12.02.2012
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1926
Отец: Жантиев Урусби Иналдыкоевич
Мать: Жантиева Мария
Бракосочетание
1948
Муж: Бабашвили Отар Ильич
Рождение ребёнка
23.05.1955
Сын: Бабашвили Руслан
Отец ребёнка: Бабашвили Отар Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чуданова Н
Отец ребёнка: Бабашвили Отар Ильич
Смерть
12.02.2012