Васса Зиновьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васса Зиновьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1697

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1697

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1728

Сын: Алексей Тимофеевич

Отец ребёнка: Тимофей Никифорович

Большое Баранково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1729

Сын: Василий Тимофеевич

Отец ребёнка: Тимофей Никифорович

Большое Баранково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1732

Дочь: София Тимофеевна

Отец ребёнка: Тимофей Никифорович

Большое Баранково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1735

Дочь: Марфа Тимофеевна

Отец ребёнка: Тимофей Никифорович

Большое Баранково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петр Тимофеевич

Отец ребёнка: Тимофей Никифорович

Большое Баранково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимофей Никифорович

Место жительства
Неизвестно
Большое Баранково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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