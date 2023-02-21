Васса Зиновьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1697
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1697
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1728
Сын: Алексей Тимофеевич
Отец ребёнка: Тимофей Никифорович
Рождение ребёнка
1729
Сын: Василий Тимофеевич
Отец ребёнка: Тимофей Никифорович
Рождение ребёнка
1732
Дочь: София Тимофеевна
Отец ребёнка: Тимофей Никифорович
Рождение ребёнка
1735
Дочь: Марфа Тимофеевна
Отец ребёнка: Тимофей Никифорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петр Тимофеевич
Отец ребёнка: Тимофей Никифорович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тимофей Никифорович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно