Максименко Олег
Место рожденияУральск, Западно-Казахстанская область, Казахстан
Дата рождения14.05.1960
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1960
Отец: Максименко Юрий
Мать: Зубрилина Таисия
Уральск, Западно-Казахстанская область, Казахстан
Рождение ребёнка
10.03.1985
Дочь: Максименко Маргарита
Мать ребёнка: Голубцова Людмила
Рождение ребёнка
31.12.1986
Сын: Максименко Андрей
Мать ребёнка: Голубцова Людмила
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Голубцова Людмила