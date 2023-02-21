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Максименко Олег

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Место рождения

Уральск, Западно-Казахстанская область, Казахстан

Дата рождения

14.05.1960

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1960

Отец: Максименко Юрий

Мать: Зубрилина Таисия

Уральск, Западно-Казахстанская область, Казахстан
Рождение ребёнка
10.03.1985

Дочь: Максименко Маргарита

Мать ребёнка: Голубцова Людмила

Североморск, ЗАТО город Североморск, Мурманская область
Рождение ребёнка
31.12.1986

Сын: Максименко Андрей

Мать ребёнка: Голубцова Людмила

Североморск, ЗАТО город Североморск, Мурманская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голубцова Людмила

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