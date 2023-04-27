von Leuchtenberg Gebhard III
Место рожденияLeuchtenberg, Germany
Дата рождения1209
Дата смерти07.10.1249
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1209
Отец: не указан
Мать: не указана
Leuchtenberg, Germany
Рождение ребёнка
Около 1247
Сын: Von Leuchtenberg Gebhard IV
Мать ребёнка: Von Hohenzollern Elisabeth
Leuchtenberg, Germany
Работа или профессия
Неизвестно
Landgreve i Leuchtenberg
Смерть
07.10.1249
Leuchtenberg, Germany