von Leuchtenberg Gebhard III — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиvon Leuchtenberg Gebhard III

von Leuchtenberg Gebhard III

Место рождения

Leuchtenberg, Germany

Дата рождения

1209

Дата смерти

07.10.1249

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1247 г.р.

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1209

Отец: не указан

Мать: не указана

Leuchtenberg, Germany
Рождение ребёнка
Около 1247

Сын: Von Leuchtenberg Gebhard IV

Мать ребёнка: Von Hohenzollern Elisabeth

Leuchtenberg, Germany
Работа или профессия
Неизвестно
Landgreve i Leuchtenberg
Смерть
07.10.1249
Leuchtenberg, Germany
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close