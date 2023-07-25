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Игнатенко Федор1 Давыдович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.02.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1879

Отец: Игнатенко Давыд Леонтьевич

Мать: Игнатенко Матрена Ивановна

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Мария Федоровна

Мать ребёнка: Игнатенко Анастасия Васильевна

Рождение ребёнка
1907

Сын: Игнатенко Яков Федорович

Мать ребёнка: Игнатенко Анастасия Васильевна

Рождение ребёнка
1909

Сын: Игнатенко Александр Федорович

Мать ребёнка: Игнатенко Анастасия Васильевна

Рождение ребёнка
1911

Сын: Игнатенко Евгений Федорович

Мать ребёнка: Игнатенко Анастасия Васильевна

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Евдокия Федоровна

Мать ребёнка: Игнатенко Анастасия Васильевна

Рождение ребёнка
1915

Сын: Игнатенко Федор Федорович

Мать ребёнка: Игнатенко Анастасия Васильевна

Рождение ребёнка
1916

Сын: Игнатенко Иван Федорович

Мать ребёнка: Игнатенко Анастасия Васильевна

Рождение ребёнка
1917

Сын: Игнатенко Иван Федорович

Мать ребёнка: Игнатенко Анастасия Васильевна

Рождение ребёнка
1918

Сын: Игнатенко Иван Федорович

Мать ребёнка: Игнатенко Анастасия Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Игнатенко Анастасия Васильевна

Смерть
Неизвестно