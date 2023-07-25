Игнатенко Федор1 Давыдович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.02.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1879
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Мария Федоровна
Мать ребёнка: Игнатенко Анастасия Васильевна
Рождение ребёнка
1907
Мать ребёнка: Игнатенко Анастасия Васильевна
Рождение ребёнка
1909
Сын: Игнатенко Александр Федорович
Мать ребёнка: Игнатенко Анастасия Васильевна
Рождение ребёнка
1911
Сын: Игнатенко Евгений Федорович
Мать ребёнка: Игнатенко Анастасия Васильевна
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Евдокия Федоровна
Мать ребёнка: Игнатенко Анастасия Васильевна
Рождение ребёнка
1915
Сын: Игнатенко Федор Федорович
Мать ребёнка: Игнатенко Анастасия Васильевна
Рождение ребёнка
1916
Рождение ребёнка
1917
Рождение ребёнка
1918
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно