Стратьева Татьяна Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стратьева Татьяна Борисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
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Рождение
Неизвестно

Отец: Стратьев Борис Афанасьевич

Мать: не указана