Молчанов Станислав Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Молчанов Станислав Юрьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.06.1972

Дата смерти

16.11.2017

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1973 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1972

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.01.1997

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Молчанова Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Молчанова Екатерина

Смерть
16.11.2017
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