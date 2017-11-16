Молчанов Станислав Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.06.1972
Дата смерти16.11.2017
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1972
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.01.1997
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Молчанова Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Молчанова Екатерина
Смерть
16.11.2017