Пескишева Мария Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1908
Рождение ребёнка
14.10.1910
Сын: Пескишев Николай Васильевич
Отец ребёнка: Пескишев Василий Васильевич
Рождение ребёнка
12.07.1915
Сын: Пескишев Александр Васильевич
Отец ребёнка: Пескишев Василий Васильевич
Смерть
Неизвестно