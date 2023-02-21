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Пескишева Мария Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1908

Муж: Пескишев Василий Васильевич

Рождение ребёнка
14.10.1910

Сын: Пескишев Николай Васильевич

Отец ребёнка: Пескишев Василий Васильевич

Рождение ребёнка
12.07.1915

Сын: Пескишев Александр Васильевич

Отец ребёнка: Пескишев Василий Васильевич

Смерть
Неизвестно
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