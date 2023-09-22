Бузынин Сергей Варламович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 17.09.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 17.09.1884
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.10.1913
Дочь: Мускатиньева Пелагея Сергеевна
Мать ребёнка: Бузынина Ольга Георгиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бузынина Анастасия Сергеевна
Мать ребёнка: Бузынина Ольга Георгиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно