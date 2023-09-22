Бузынин Сергей Варламович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бузынин Сергей Варламович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 17.09.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Не указана

Дети

1913 г.р.
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Добавил:

РЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 17.09.1884

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.10.1913

Дочь: Мускатиньева Пелагея Сергеевна

Мать ребёнка: Бузынина Ольга Георгиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бузынина Анастасия Сергеевна

Мать ребёнка: Бузынина Ольга Георгиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бузынина Ольга Георгиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бузынина Ольга Георгиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бузынина Ольга Георгиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бузынина Ольга Георгиевна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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