Foerderer (Andreas) Wilhelmine
Место рожденияUkraine
Дата рождения08.04.1916
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1916
Отец: не указан
Мать: не указана
Ukraine
Рождение ребёнка
25.06.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Förderer Rafael
Ukraine
Рождение ребёнка
30.07.1939
Сын: Förderer Otto
Отец ребёнка: Förderer Rafael
Рождение ребёнка
30.06.1941
Сын: Förderer Josef
Отец ребёнка: Förderer Rafael
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Förderer Rafael
Смерть
Неизвестно