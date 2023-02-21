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Foerderer (Andreas) Wilhelmine

Место рождения

Ukraine

Дата рождения

08.04.1916

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1913 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1939 г.р.
1941 г.р.

Добавил:

ЯМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1916

Отец: не указан

Мать: не указана

Ukraine
Рождение ребёнка
25.06.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Förderer Rafael

Ukraine
Рождение ребёнка
30.07.1939

Сын: Förderer Otto

Отец ребёнка: Förderer Rafael

Степовое, Миколаївська область
Рождение ребёнка
30.06.1941

Сын: Förderer Josef

Отец ребёнка: Förderer Rafael

Степовое, Миколаївська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Förderer Rafael

Смерть
Неизвестно
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