Пестряков Лука (Лукьян) Фёдоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пестряков Фёдор Лукьянов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.06.1874
Дочь: Пестрякова Мария Лукьянова
Мать ребёнка: Пестрякова Гликерия (Лукерья) Никитина
Восприемники: Казачий м. Порфирий Фёдоров Пестряков и вдова казачья жена Ирина Фёдорова Сусанина
Рождение ребёнка
02.10.1885
Дочь: Пестрякова Афанасия Лукьянова
Мать ребёнка: Пестрякова Гликерия (Лукерья) Никитина
Рождение ребёнка
16.11.1889
Сын: Пестряков Александр Лукьянов
Мать ребёнка: Пестрякова Гликерия (Лукерья) Никитина
Смерть
Неизвестно