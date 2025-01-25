Пестряков Лука (Лукьян) Фёдоров Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Пестряков Лука (Лукьян) Фёдоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пестряков Фёдор Лукьянов

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пестрякова Гликерия (Лукерья) Никитина

Рождение ребёнка
03.06.1874

Дочь: Пестрякова Мария Лукьянова

Мать ребёнка: Пестрякова Гликерия (Лукерья) Никитина

Карагайский, Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область
Восприемники: Казачий м. Порфирий Фёдоров Пестряков и вдова казачья жена Ирина Фёдорова Сусанина
Рождение ребёнка
02.10.1885

Дочь: Пестрякова Афанасия Лукьянова

Мать ребёнка: Пестрякова Гликерия (Лукерья) Никитина

Карагайский, Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
16.11.1889

Сын: Пестряков Александр Лукьянов

Мать ребёнка: Пестрякова Гликерия (Лукерья) Никитина

Карагайский, Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно

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