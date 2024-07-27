Довженко Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алексеенко (Довженко) Мария Сергеевна
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Около 1919
Медведица, Жирновский муниципальный район, Волгоградская область
Работал служащим на национализированной мельнице «Борель»
Смерть
Неизвестно