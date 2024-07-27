Довженко Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Довженко Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алексеенко (Довженко) Мария Сергеевна

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Около 1919
Медведица, Жирновский муниципальный район, Волгоградская область
Работал служащим на национализированной мельнице «Борель»
Смерть
Неизвестно

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