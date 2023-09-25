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Коноплянникова Анастасия Николаевна
Коноплянникова Анастасия Николаевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
12.11.1984
Пол
Женский
Отец
Поберей Николай Васильевич
1956 г.р.
Мать
Поберей (Попова) Любовь Григорьевна
1960 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1984
Отец:
Поберей Николай Васильевич
Мать:
Поберей Любовь Григорьевна
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