Грехова (Кудрявцева) Евфросинья Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грехова (Кудрявцева) Евфросинья Васильева

Место рождения

Низводовской, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1708

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Около 1685 г.р.

Мать

Около 1680 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1708

Отец: Кудрявцов Василий Иванов

Мать: Кудрявцева Дарья Иванова

Низводовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
дер. Обуховская, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1762