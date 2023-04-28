Хайруллин Эдгар Гарифуллович
Место рождения
Дата рождения28.03.1916
Дата смерти1997
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1916
Отец: Хайруллин Гарифулла Хайруллович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1946
Сын: Хайруллин Рушан Эдгарович
Мать ребёнка: Зарипова Масгуда Гадеевна
Рождение ребёнка
12.10.1948
Сын: Хайруллин Зюфар Эдгарович
Мать ребёнка: Зарипова Масгуда Гадеевна
Рождение ребёнка
1953
Дочь: Фаттахова Гюзель Эдгаровна
Мать ребёнка: Зарипова Масгуда Гадеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1997