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Хайруллин Эдгар Гарифуллович

Место рождения

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия

Дата рождения

28.03.1916

Дата смерти

1997

Пол

Мужской

Добавил:

ТХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1916

Отец: Хайруллин Гарифулла Хайруллович

Мать: не указана

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
1946

Сын: Хайруллин Рушан Эдгарович

Мать ребёнка: Зарипова Масгуда Гадеевна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.10.1948

Сын: Хайруллин Зюфар Эдгарович

Мать ребёнка: Зарипова Масгуда Гадеевна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1953

Дочь: Фаттахова Гюзель Эдгаровна

Мать ребёнка: Зарипова Масгуда Гадеевна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зарипова Масгуда Гадеевна

Смерть
1997
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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