Лялина (Макеева) Тамара
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.01.1942
Дата смерти01.12.1995
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1942
Отец: не указан
Рождение ребёнка
25.01.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лялин Николай Петрович
Рождение ребёнка
24.08.1967
Отец ребёнка: Лялин Николай Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.12.1995