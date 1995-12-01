Лялина (Макеева) Тамара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лялина (Макеева) Тамара

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.01.1942

Дата смерти

01.12.1995

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1912 г.р.

Муж

1939 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1967 г.р.

Добавил:

АЮ
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Место
Комментарий
Рождение
23.01.1942

Отец: не указан

Мать: Макеева Александра Алексеевна

Рождение ребёнка
25.01.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лялин Николай Петрович

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Рождение ребёнка
24.08.1967

Сын: Лялин Эдуард Николаевич

Отец ребёнка: Лялин Николай Петрович

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лялин Николай Петрович

Смерть
01.12.1995