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(Синчугова) Евгения Алексеева

Место рождения

Самара, Самара, Самарская область

Дата рождения

07.03.1907 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1907 ст.

Отец: Синчугов Алексей Иванов

Мать: Смирнова Вера Леонидовна

Самара, Самара, Самарская область
Крещение
11.03.1907 ст.
Самара, Самара, Самарская область
Самара, Ильинская церковь Крестные: Симбирской губ., села Утеевки крестьянин Степан Алексеев Синчугов и Самарская мещанка Вера Михайлова Смирнова
Смерть
Неизвестно