(Синчугова) Евгения Алексеева
Место рождения
Дата рождения07.03.1907 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1907 ст.
Отец: Синчугов Алексей Иванов
Мать: Смирнова Вера Леонидовна
Крещение
11.03.1907 ст.
Самара, Ильинская церковь Крестные: Симбирской губ., села Утеевки крестьянин Степан Алексеев Синчугов и Самарская мещанка Вера Михайлова Смирнова
Смерть
Неизвестно